دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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Mohammed Al-Thani 9'
Henry Onyekuru 13', 82'Anthony Nwakaeme 59'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

الحزم v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,