دوري روشن السعودي
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1 - 1
ن م
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انطونيو خوسي دي كارفالهو 45' + 4' (جزاء)
Bernard Mensah 12' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

الحزم v الطائيالنتائج والإحصائيات,