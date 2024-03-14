دوري روشن السعودي
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0 - 3
ن م
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Bruno Viana 34' (هدف عكسي)حبيبو محمدو ديالو 53'Abdullah Hadi Radif 90' + 6'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

الحزم v الشبابالنتائج والإحصائيات,