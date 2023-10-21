دوري روشن السعودي
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4 - 3
ن م
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Faiz Selemani 6', 42'Mohammed Al-Thani 36'Mohamed Badamosi 72'
أمير سعيود 10', 45' + 10'Oumar Gonzalez 86'
(ش١ 3-2) (ن م 4-3)

الحزم v الرائدالنتائج والإحصائيات,