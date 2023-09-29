دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
انطونيو خوسي دي كارفالهو 72' (جزاء)
Musa Barrow 59'عبدالفتاح آدم 86'Sattam Al Roqi 90' + 14'
(ش١ 0-0) (ن م 1-3)

الحزم v التعاونالنتائج والإحصائيات,