دوري روشن السعودي
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0 - 4
ن م
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رياض محرز 45' + 1'جابرييل فيجا 58'Firas Al-Buraikan 81'ميريح ديميرال 90' + 1'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

الحزم v الأهليالنتائج والإحصائيات,