الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
انتهت
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غودوين أوكوارا 58' (ضربة جزاء)
صلاح زايد 45' + 4'
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

الجيش ضد إنبيالنتائج والإحصائيات,