الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Godwin Okwara 2'
Mohamed Salem 45' + 3', 62'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

الجيش v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,