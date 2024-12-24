الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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G. Okwara 35', 55'
محمد شحاتة 43'H. Ashraf 45' + 4'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

الجيش v الزمالكالنتائج والإحصائيات,