دوري أبطال إفريقيا
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
M. Hrimat 74'
I. Rayners 66'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

الجيش الملكي v ماميلودي صن داونزالنتائج والإحصائيات,