دوري أبطال إفريقيا
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2 - 0مجم 3 - 4
ن م
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Y. El Fahli 8'J. Beya 82'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

الجيش الملكي v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,