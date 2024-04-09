الدوري المصري الممتاز
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0 - 4
ن م
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مصطفى فتحى 18'Ibrahim Adel 56'رمضان صبحي 70' (جزاء)Mahmoud Mohamed 87'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

الجونة v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,