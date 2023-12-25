الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
Gabriel Chukwudi 41'Ahmed Belhadji 78'
Mohamed Hamdy 8'Ahmed Hawash 85'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الجونة v إنبيالنتائج والإحصائيات,