كأس أمم إفريقيا
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2 - 2
ن م
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Baghdad Bounedjah 51', 90' + 5'
Mohamed Konate 45' + 3'بيرتراند تراوري 71' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

الجزائر v بوركينا فاسوالنتائج والإحصائيات,