كأس أمم إفريقيا
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1 - 1
ن م
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Baghdad Bounedjah 18'
مابولولو 68' (جزاء), 68'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

الجزائر v أنجولاالنتائج والإحصائيات,