دوري روشن السعودي
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3 - 0
ن م
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S. Mandash 2'هتان سلطان باهبري 23'L. Chavez 37'
(ش١ 3-0) (ن م 3-0)

التعاون v ضمكالنتائج والإحصائيات,