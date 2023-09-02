دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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Flavio 10'Sattam Al Roqi 28'Waleed Al-Ahmad 62'Ahmed Al Fiqi 85'
فيصل فجر 90' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

التعاون v الوحدةالنتائج والإحصائيات,