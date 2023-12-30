دوري روشن السعودي
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1 - 4
ن م
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Aschraf El Mahdioui 13'
مارسيلو بروزوفيتش 26'ايميريك لابورت 35'أوتافيو 50'كريستيانو رونالدو 90' + 2'
(ش١ 1-2) (ن م 1-4)

التعاون v النصرالنتائج والإحصائيات,