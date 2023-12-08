دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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Mateus 15'Aschraf El Mahdioui 40' (جزاء)Musa Barrow 62'عبدالفتاح آدم 84'
Fashion Sakala 6'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

التعاون v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,