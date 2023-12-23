دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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جواو بيدرو 90' + 4'
سالم النجدي 30'Saad Al-Shurafa 35', 45' + 2'
(ش١ 0-3) (ن م 1-3)

التعاون v الفتحالنتائج والإحصائيات,