دوري روشن السعودي
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3 - 0
ن م
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Musa Barrow 11'جواو بيدرو 13'ألفارو ميدران 57'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

التعاون v الطائيالنتائج والإحصائيات,