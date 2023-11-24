دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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جواو بيدرو 4'
Saleh Al-Abbas 72'بيراما توري 90' + 10' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

التعاون v الرياضالنتائج والإحصائيات,