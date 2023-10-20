دوري روشن السعودي
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1 - 1
ن م
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كريم بنزيما 26' (هدف عكسي)
كريم بنزيما 22'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

التعاون v الاتحادالنتائج والإحصائيات,