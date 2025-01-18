دوري أبطال إفريقيا
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4 - 1
انتهت
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أشرف الجبري 17', 55', 59'يان ميديرو ساس 23'
Dabanda 45' + 2'
(½ 2-1) (انتهت 4-1)

الترجي الرياضي ضد ساجرادا اسبيرانساالنتائج والإحصائيات,