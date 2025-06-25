كأس العالم للأندية
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0 - 3
انتهت
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توسين أدارابيويو 45' + 3'ليام ديلاب 45' + 5'T. George 90' + 7'
(½ 0-2) (انتهت 0-3)

الترجي الرياضي ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,