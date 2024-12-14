دوري أبطال إفريقيا
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2 - 0
انتهت
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محمد يوسف بلعيلي 36'الياس موكوانا 45' + 3'
(½ 2-0) (انتهت 2-0)

الترجي الرياضي ضد بيراميدزالنتائج والإحصائيات,