الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Saidou Simpore 4'
Aymen Sfaxi 42'Ali El Fil 87'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

البنك الأهلي v مودرن سبورتالنتائج والإحصائيات,