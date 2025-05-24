الدوري المصري الممتاز
team-logo
0 - 1
انتهت
team-logo
سيرجي أرنو أكا 90' + 1' (هدف عكسي)
(½ 0-0) (انتهت 0-1)

البنك الأهلي ضد المصريالنتائج والإحصائيات,