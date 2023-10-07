الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Karim Bambo 45' + 9'
Zizo 54'محمود فضل الله شيكابالا 90'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

البنك الأهلي v الزمالكالنتائج والإحصائيات,