الدوري المصري الممتاز
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2 - 3
ن م
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Mohamed Grendo 52'Karim Bambo 58'
Hossam Ghanem 46', 62', 64'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

البنك الأهلي v الجونةالنتائج والإحصائيات,