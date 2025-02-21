الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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أسامة فيصل 3'محمد إبراهيم 5'Y. Annor 59'
A. Gomaa 33'A. Mohamed 52'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

البنك الأهلي v الاتحادالنتائج والإحصائيات,

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