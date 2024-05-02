دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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Ziyad Aljohani 7'Firas Al-Buraikan 10'رياض محرز 19' (جزاء)روبرتو فيرمينو 25'
دوماغوج أنتوليتش 62'
(ش١ 4-0) (ن م 4-1)

الأهلي v ضمكالنتائج والإحصائيات,