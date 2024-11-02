الدوري المصري الممتاز
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5 - 2
ن م
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H. El Shahat 4', 60'W. Abou Ali 45' + 4', 46'طاهر محمد طاهر 70'
A. Belhadji 24' (جزاء)A. Kendouci 79'
(ش١ 2-1) (ن م 5-2)

الأهلي v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,