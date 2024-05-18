دوري روشن السعودي
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5 - 1
ن م
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Firas Al-Buraikan 8'Ziyad Aljohani 45' + 1'Sumayhan Alnabit 72'رياض محرز 85'فرانك كيسييه 87'
إدوارد ميندي 90' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 5-1)

الأهلي v أبهاالنتائج والإحصائيات,