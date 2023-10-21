دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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آلان سانت ماكسيمين 45' + 3'روجير إيبانيز 68'رياض محرز 84'
Abdulbasit Hindi 51' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

الأهلي v الوحدةالنتائج والإحصائيات,