دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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إيفان توني 11' (جزاء), 52' (جزاء)محمد سليمان 27'ناتشو فيرنانديز 42' (هدف عكسي)
J. Quinones 48'
(ش١ 3-0) (ن م 4-1)

الأهلي v القادسيةالنتائج والإحصائيات,