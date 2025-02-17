دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 2
ن م
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إيفان توني 21'روبرتو فيرمينو 34'W. Galeno 45'رياض محرز 59' (جزاء)
خوسيلو 6' (جزاء)ياسين براهيمي 80' (جزاء)
(ش١ 3-1) (ن م 4-2)

الأهلي v الغرافةالنتائج والإحصائيات,

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