دوري أبطال آسيا النخبة
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5 - 1
ن م
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روبرتو فيرمينو 14', 45' + 5'فراس البريكان 53'رياض محرز 61', 65'
S. Jassem 29'
(ش١ 2-1) (ن م 5-1)

الأهلي v الشرطةالنتائج والإحصائيات,