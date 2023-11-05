دوري روشن السعودي
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
Firas Al-Buraikan 2'جابرييل فيجا 26'رياض محرز 52'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

الأهلي v الرياضالنتائج والإحصائيات,