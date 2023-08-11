دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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روبرتو فيرمينو 6', 10', 72'
فينيسيوس 50'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الأهلي v الحزمالنتائج والإحصائيات,