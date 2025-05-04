الدوري المصري الممتاز
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5 - 0
انتهت
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طاهر محمد طاهر 9'أحمد كوكا 28'W. Abou Ali 55'حسين الشحات 73'محمد هاني 90' + 4'
(½ 2-0) (انتهت 5-0)

الأهلي ضد الحدودالنتائج والإحصائيات,