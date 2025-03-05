الدوري المصري الممتاز
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2 - 0
ن م
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نيج جراديسار 46'M. Ateya 90' + 7' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

الأهلي v الجيشالنتائج والإحصائيات,