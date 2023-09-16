دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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Abdulbasit Hindi 4'Waleed Al-Ahmad 23' (هدف عكسي)آلان سانت ماكسيمين 67'
جواو بيدرو 45' + 3'Musa Barrow 51'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

الأهلي v التعاونالنتائج والإحصائيات,