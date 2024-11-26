دوري أبطال إفريقيا
team-logo
4 - 2
ن م
team-logo
محمود كهربا 14', 48'M. Afsha 21'H. El Shahat 26'
K. Kone 30'روجر اسال 55'
(ش١ 3-1) (ن م 4-2)

الأهلي v استاد أبيدجانالنتائج والإحصائيات,