دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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Saeed Al-Rubaie 47'
نيكولاي ستانسيو 10'دوماغوج أنتوليتش 37'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

الأخدود v ضمكالنتائج والإحصائيات,