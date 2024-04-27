دوري روشن السعودي
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4 - 0
ن م
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سولومون كفيركفيليا 40'Yaseen Atiah Al Zubaidi 47'Juan Pedroza 74'Abdulaziz Saleh Al Hatila 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

الأخدود v أبهاالنتائج والإحصائيات,