دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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فلورين تاناسى 23'
Mourad Batna 36'كرستيان تيو 45' + 2' (جزاء), 90' + 2'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

الأخدود v الفتحالنتائج والإحصائيات,