دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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لياندر تاوامبا 20', 90' + 3'
انطونيو خوسي دي كارفالهو 90' + 7'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الأخدود v الحزمالنتائج والإحصائيات,