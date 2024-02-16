دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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Alex Collado 25'Hamed Al Mansour 43'لياندر تاوامبا 59'
سولومون كفيركفيليا 32' (هدف عكسي)روبرتو فيرمينو 45' + 3' (جزاء)
(ش١ 2-2) (ن م 3-2)

الأخدود v الأهليالنتائج والإحصائيات,