الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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Marwan Hamdi 29'Mohamed Desouki 90' + 5' (جزاء)
Mostafa Shakshak 45' + 5'Mohamed Hamdy 69'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

الاسماعيلي v إنبيالنتائج والإحصائيات,